Республика Коми планирует закупать картофель в Поморье для производства крахмала

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая. /ТАСС/. Республика Коми планирует закупать в Архангельской области семенной картофель под производство крахмала. Об этом после рабочей встречи с заместителем председателя правительства Архангельской области Евгением Фоменко сообщил журналистам заместитель председателя правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.
"Нам необходим картофель семенной с высоким содержанием крахмала. Этот проект будет реализован на территории республики в 2018 году. Мы не только будем покупать у вас семенной картофель для производства крахмала, будем и предлагать крахмал", - сказал Князев.
По его словам, на территории Республики Коми планируется реализовывать до пяти тысяч тонн крахмала в год местным потребителям. Эта продукция будет востребована целлюлозно-бумажной промышленностью. По проекту, в Архангельскую область возможно поставлять до 1,5 тысячи тонн крахмала.
Фоменко в ходе встречи отметил, что благодаря суровым климатическим условиям в Архангельской области выращивают семенной картофель отменного качества, который пользуется спросом не только на Севере. Например, его поставляют в Краснодарский край.