Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Республика Коми планирует закупать картофель в Поморье для производства крахмала

Экономика и бизнес
11 мая, 15:55 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 11, мая. /ТАСС

Коми также планирует реализовывать до пяти тысяч тонн крахмала в год местным потребителям

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая. /ТАСС/. Республика Коми планирует закупать в Архангельской области семенной картофель под производство крахмала. Об этом после рабочей встречи с заместителем председателя правительства Архангельской области Евгением Фоменко сообщил журналистам заместитель председателя правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

"Нам необходим картофель семенной с высоким содержанием крахмала. Этот проект будет реализован на территории республики в 2018 году. Мы не только будем покупать у вас семенной картофель для производства крахмала, будем и предлагать крахмал", - сказал Князев.

По его словам, на территории Республики Коми планируется реализовывать до пяти тысяч тонн крахмала в год местным потребителям. Эта продукция будет востребована целлюлозно-бумажной промышленностью. По проекту, в Архангельскую область возможно поставлять до 1,5 тысячи тонн крахмала.

Фоменко в ходе встречи отметил, что благодаря суровым климатическим условиям в Архангельской области выращивают семенной картофель отменного качества, который пользуется спросом не только на Севере. Например, его поставляют в Краснодарский край.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
2
Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрд
3
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
4
Google оплатила административный штраф в размере 438 млн руб.
5
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
Темы дня
Загрузка...
Реклама