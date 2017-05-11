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Палестинцы благодарны России за возведение Многофункционального комплекса в Вифлееме

Экономика и бизнес
11 мая, 16:17 UTC+3 ВИФЛЕЕМ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Культурно-спортивный комплекс начнет работу в сентябре

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ВИФЛЕЕМ /Палестина/, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Палестинцы благодарны России за содействие в строительстве Многофункционального культурно-спортивного комплекса (МФК) в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.

"Здесь три здания - бизнес-центр с конференц-залами и офисами, спортивный центр с двумя большими залами - один для дзюдо и карате, вторым для греко-римской борьбы, а также культурно-музыкальный центр с актовым залом и студией звукозаписи, - рассказал корреспонденту ТАСС директор МФК Зияд Бандар. - Спасибо России, спасибо президенту Владимиру Путину".

Путин и президент Государства Палестина Махмуд Аббас в режиме телемоста из Сочи приняли участие в церемонии открытия МФК в Вифлееме. Проект был реализован Управлением делами Кремля за счет внебюджетных средств. Порядка $50 млн на эти цели выделила некоммерческая организация "Благотворительный фонд имени Зии Бажаева". Строительство завершилось в мае 2016 года, в июле МФК был передан Государству Палестина.

"Это, прежде всего, очень важный мост между Палестиной и Россией во многих областях - экономике, культуре и спорте, - продолжил Бандар. - Это очень важно для укрепления исторической дружбы между палестинцами и россиянами". "Центр готов. Он распахнет двери и начнет работу в сентябре", - добавил он.

Представитель Императорского православного палестинского общества в Вифлееме Дауд Матар сказал корреспонденту ТАСС, что палестинцы знают, что "Россия поддерживает и защищает христианские и православные общины Палестины и Вифлеема". "Россия сегодня за нас, это помогает нам чувствовать, что мы не одни живем здесь, - отметил он. - Мы постоянно видим поддержку России, и наши дети, наши внуки тоже знают, что Россия с нами". "Другие с нами только на словах, а Россия - на деле", - добавил Матар.

МФК расположен в Вифлееме на улице, названной в честь Владимира Путина. Ее специально переименовали в 2012 году к визиту российского лидера. Неподалеку от МФК находится открытый тогда же Российский центр науки и культуры и действующая с 2014 года общеобразовательная средняя школа имени российско-палестинской дружбы, где преподают русский язык. Во исполнение поручения президента РФ министерствами иностранных дел, культуры и спорта России прорабатывается просьба палестинской стороны о направлении российских специалистов в области обучения музыке, хореографии и тренеров по дзюдо и греко-римской борьбе для работы в МФК и дополнительном финансировании на стартовый период его функционирования.

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