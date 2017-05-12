Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США направят делегацию для участия в экономическом форуме в Пекине

Экономика и бизнес
12 мая, 8:14 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Замминистра финансов КНР Чжу Гуанъяо отметил, что "США понимают важность "Экономического пояса Шелкового пути"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Власти США направят своих представителей для участия в международном экономическом форуме "Один пояс, один путь" (программа "Экономический пояс Шелкового пути". - прим. ТАСС), который откроется в китайской столице в воскресенье. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо.

"США понимают важность "Экономического пояса Шелкового пути" и направят своих представителей для участия в нынешнем форуме", - сказал он.

"Это важный результат, который отражает открытость "Экономического пояса Шелкового пути". Эта инициатива предложена Китаем, однако охватывает весь мир", - резюмировал заместитель главы финансового ведомства.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум "Один пояс, один путь". Ожидается, что туда прибудут представители высшего руководства 28 государств, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
4
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
5
Глава телерадиокомпании Украины настаивает на отказе от трансляции матчей ЧМ-2018
6
"Известия": выпускники московских школ рассчитывают на зарплату в 82 тыс. рублей
7
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
Темы дня
Загрузка...
Реклама