США направят делегацию для участия в экономическом форуме в Пекине

ПЕКИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Власти США направят своих представителей для участия в международном экономическом форуме "Один пояс, один путь" (программа "Экономический пояс Шелкового пути". - прим. ТАСС), который откроется в китайской столице в воскресенье. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо.

"США понимают важность "Экономического пояса Шелкового пути" и направят своих представителей для участия в нынешнем форуме", - сказал он.

"Это важный результат, который отражает открытость "Экономического пояса Шелкового пути". Эта инициатива предложена Китаем, однако охватывает весь мир", - резюмировал заместитель главы финансового ведомства.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум "Один пояс, один путь". Ожидается, что туда прибудут представители высшего руководства 28 государств, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.