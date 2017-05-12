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Мэттью Поттингер будет представлять США на экономическом форуме в Пекине

Экономика и бизнес
12 мая, 10:49 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Ожидается, что общее число участников форума "Один пояс, один путь" превысит 1,2 тыс. человек

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ПЕКИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Сотрудник Совета национальной безопасности США при Белом доме Мэттью Поттингер будет представлять США на международном экономическом форуме "Один пояс, один путь" (программа "Экономический пояс Шелкового пути". - прим. ТАСС), который откроется в китайской столице в воскресенье. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Насколько мне известно, ответственный за азиатское направление сотрудник Совета национальной безопасности США Мэттью Поттингер будет представлять Соединенные Штаты на форуме", - сказал дипломат.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум "Один пояс, один путь". Ожидается, что туда прибудут представители высшего руководства 28 государств, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.

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