Минюст предлагает возвращать часть денег за страховку при досрочном погашении кредита

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минюст предлагает закрепить право заемщиков вместе с досрочным погашением кредита возвращать часть денег за неиспользованную страховку. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Сейчас страховщики, как правило, отказывают гражданам, досрочно погасившим кредит, в возврате части страховой премии за неистекший период страхования, отмечается в материалах Минюста (несмотря на то, что кредит полностью погашен, страховка жизни и здоровья заемщика и залогового имущества при ипотеке продолжают действовать - прим. ТАСС). Страховщики отказывают на основании п. 3 ст. 958 Гражданского кодекса РФ, согласно которому при досрочном прекращении договора страхования страховая премия не возвращается, если только договором не предусмотрено иное.

Однако для заемщика страховка не представляет самостоятельной цели, считают в Минюсте: оформление кредита и страховки к нему он рассматривает как единую сделку с одной целью - получение кредита.

"Договоры страхования имеют ярко выраженную обеспечительную направленность (страховая сумма определяется исходя из суммы выданного кредита, в качестве основного выгодоприобретателя указывается банк, срок действия договора страхования равен сроку погашения кредита)", - говорится в материалах Минюста.

Чтобы закрепить право досрочно расплатившихся заемщиков возвращать часть денег за неиспользованный период страхования, Минюст предлагает внести изменения в ГК РФ и законы о потребительском кредите и ипотеке. Публичное обсуждение предложений продлится до 24 мая.

Позиция страховщиков

Страховщики поддерживают инициативу Минюста, заявил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. По его мнению, это позволит сократить число жалоб на страховые компании, в первую очередь на страховщиков жизни, полисы которых чаще всего продаются вместе с кредитом.

Страховка служит дополнительной гарантией возврата заемных средств и логично, что она теряет необходимость, если обязательства по погашению кредита исполнены, считает он.

Сейчас при оформлении ипотечного кредита заемщик должен застраховать предмет залога (саму приобретаемую недвижимость), без этой страховки банк вправе отказать в выдаче кредита. Кроме того, банки продают заемщикам страховку жизни и здоровья на срок кредита - эти полисы формально добровольные, но при отказе заемщика от личного страхования ставка по кредиту может быть повышена. Также при ипотеке часто оформляется титульное страхование - от рисков утраты прав собственности.