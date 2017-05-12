Эксперт: проект "Один пояс - один путь" говорит о новой геополитике КНР

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Реализация проекта "Один пояс - один путь" свидетельствует о том, что Китай предлагает миру новую геополитику. Об этом заявил директор Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН Сергей Лузянин на пресс-конференции, посвященной предстоящему 14-15 мая форуму, который пройдет в столице КНР с участием президента России Владимира Путина.

"Кроме экономической основы, за реализацией этого проекта просматривается новая китайская геополитика, о которой китайцы не говорят, уходят от этого вопроса в сторону, - сказал он. - Речь идет о том, что поднимающийся Китай, превращающийся в сверхдержаву, предлагает через призму этой инициативы новую евразийскую и морскую геополитику, более активную и основанную на экономических новациях и обмене".

По мнению директора Института Дальнего Востока, "экономически китайское руководство вбирает этим проектом большую часть экономических резолюций десятка других международных проектов, существовавших и существующих сегодня". "Это не значит, что "Один пояс - один путь" отменяет эти инициативы, - отметил он. - Наоборот, он дает новые возможности и перспективы для переформатирования и расширения этих проектов".

Лузянин также отметил, что форум, который пройдет в Пекине, "напоминает азиатскую "двадцатку", которая тоже не институционализирована". "Этот форум тоже носит неформальный характер, это совещание, но по содержательной части напоминает формирование некоей параллельной структуры, похожей - не во всем, конечно - на ставшей уже классической структуру G20", - считает эксперт.

Международный аспект форума

Лузянин напомнил, что открывать форум будет председатель КНР Си Цзиньпин, к началу мероприятия будет также приурочена и встреча президента России Владимира Путина с Си Цзиньпином. Кроме того, в форуме примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш. "Событие глобальное, нерядовое, имеет много смыслов и различных перспектив, но главный смысл - практическая реализация двух основных ветвей - евразийский сухопутный и морской по Южно- Китайскому морю, - сказал Лузянин. - Это глобальный китайский мегапроект, в который уже вложено порядка $50 миллиардов, и который предполагает около десятка треков, основными из которых являются инфраструктурно- транспортный, инвестиционный, гуманитарный, торгово- экономический".

По словам директора ИДВ РАН, "событие имеет международно-политический смысл, но косвенно оно связано с внутрикитайской повесткой". "Осенью в Китае состоится очередной, XIX, съезд КПК, который продлит полномочия генерального секретаря КПК Си Цзиньпина, - сказал Лузянин. - Китайский лидер дает своему народу гигантский проект, который задействует если не весь, то часть мира". По мнению российского эксперта, "это укрепит позиции Си Цзиньпина".

Стыковка евразийских проектов

По мнению заместителя директора ИДВ РАН Андрея Островского, основным вопросом, который до сих пор актуален для всех участников, является проблема совмещения проектов евразийской интеграции с китайским проектом Шелкового пути. "Возникает вопрос стыковки проектов ЕврАзЭс и "Экономического пояса Шелкового пути", - считает он. - Одним из главных вопросов этой конференции будет то, как обе стороны будут стыковать эти проекты. Будут обсуждаться вопросы сопряжения проектов "Экономического пояса Шелкового пути", ШОС и ЕврАзЭс, а также перспективы использования всеми странами-участницами этих проектов поступательного роста прежде всего китайской экономики".

"России следует понять, какую выгоду она получит от этого китайского проекта "Экономического пояса Шелкового пути", - подчеркнул Островский. - Выгоды принципиальные - с помощью Китая развивать инфраструктуру российского Дальнего Востока. Кроме того, это также означает развитие европейской транзитной зоны".

Инициатива создания "Экономического пояса Шелкового пути" (в Китае его еще называют "Один пояс - один путь" - прим. ТАСС) была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г. Этот проект нацелен на создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы для интенсификации научно- технического сотрудничества и углубления экономического взаимодействия между государствами.