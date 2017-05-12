Трендовая инфляция в России замедлилась с 6,7% в марте до 6,6% в апреле

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Трендовая инфляция в России в апреле 2017 года замедлилась до 6,6% против 6,7% в марте, говорится в материалах Банка России. По оценке регулятора, трендовая инфляция снижается умеренными темпами.

"Несмотря на возможное исчерпание дезинфляционного эффекта со стороны временных благоприятных факторов, мы ожидаем постепенного снижения оценок трендовой инфляции в течение 2017 года", - отмечает ЦБ.

При этом регулятор указывает, что риски превышения инфляцией цели (4% в 2017 году - прим. ТАСС) в конце 2017 года за последние месяцы снизились. Тем не менее повышенный уровень трендовой инфляции указывает на риски для поддержания инфляции вблизи целевого уровня на среднесрочном горизонте.

Банк России начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению ЦБ, оценка трендовой инфляции может рассматриваться как долгосрочная компонента инфляции и служить относительно более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.

Показатель трендовой инфляции принимается Банком России в расчет при принятии решений о ключевой ставке.