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Россельхознадзор зафиксировал вспышку АЧС на территории Крыма

Экономика и бизнес
12 мая, 16:50 дата обновления: 12 мая, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Госинспекция по ветеринарии республики проводит мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию заболевания

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в трех районах республики Крым, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"Геном вируса АЧС выделен 10 мая 2017 года в результате лабораторных исследований ФГБУ "ВНИИЗЖ" в патологическом материале, отобранном от трупов диких кабанов", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, туши были обнаружены в 2,5 и 3 км от села Громовка муниципального образования городского округа Судак, в 1,5 км от Судака и в 1,3 км от села Ферсманово Добровского сельского поселения Симферопольского района. Отмечается, что Государственная инспекция по ветеринарии республики проводит мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию заболевания.

В пресс-службе управления Россельхознадзора по Крыму и Севастополю ТАСС уточнили, что речь идет об очередных очагах АЧС в дикой природе, речи об уничтожении поголовья животноводческих хозяйств не идет, однако ведомство предпринимает все меры, чтобы болезнь не попала в эти хозяйства.

"В этом году АЧС движется из Советского и Ленинского районов, дошла до Белогорского района, там накладывается карантин Советом министров РК, но об уничтожении поголовья на подворьях речи не идет. Важно, чтобы болезнь не распространилась, особенно в Симферопольском районе, где есть крупное животноводческое предприятие. Поэтому одним из самых главных мероприятий является комплекс мер по защите предприятий, то есть обеспечение работы санпропускников, ограничение доступа посторонних лиц и транспорта", - пояснили в пресс-службе крымского Россельхознадзора.

Вспышка АЧС была впервые зафиксирована 27 января 2016 года в Раздольненском районе Крыма. В хозяйстве содержалось около 1,1 тыс. свиней. За неделю от болезни погибла почти половина поголовья.

Болезнь животных, вызванная АЧС, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. В настоящее время вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни, из-за чего производители несут экономические потери.

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