Российский рынок смартфонов в 2017 году ждет рост, китайские бренды усилят свои позиции

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский рынок смартфонов начал 2017 год ростом, китайские смартфоны продолжили захватывать все большую долю продаж. Причем ценовая доступность китайских гаджетов перестала быть главным критерием при покупке: россияне все чаще стали покупать дорогие модели смартфонов китайских брендов. Однако дальнейшие перспективы рынка пока не ясны, поскольку темпы роста начали замедляться.

По данным IDC, российский рынок смартфонов в 2016 году вырос на 15,2% (до 30,66 млн смартфонов), в деньгах - на 16,1%. По итогам прошлого года в топ-5 вошли южно-корейский Samsung, американская Apple, китайский ZTE, американо- китайский Lenovo и британский Fly. При этом китайские смартфоны увеличивают свою долю на российском рынке, отмечают в IDC, указывая, что устройства стоимостью $25-125 занимают примерно 60% рынка.

Эксперты IDC сдерживают оптимизм в отношении прогнозов и ожидают, что в 2017 году рост рынка замедлится, а в обозримом будущем может и вовсе появиться отрицательная динамика.

По данным исследования J'son & Partners Consulting, объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении в 2016 году составил 26,4 млн устройств, что на 4,4% выше показателя 2015 года. При этом популярные производители стали уступать место китайским компаниям, продающим устройства по более привлекательной цене. Эта тенденция началась еще до экономического кризиса и получила продолжение после девальвации рубля.

Китайские смартфоны усиливают позиции

Российские ритейлеры отмечают, что китайские бренды продолжают набирать популярность на российском рынке смартфонов, прогнозируя, что эта тенденция сохранится и на протяжении всего 2017 года.

Директор департамента закупок "Евросети" Алексей Широков рассказал ТАСС, что в первом квартале доля китайских смартфонов в натуральном выражении составила 26% (годом ранее - 20%), а в денежном - 19% (13%). Среди лидеров по итогам квартала - смартфоны Lenovo и ZTE, уточнил Широков. "По нашим прогнозам, к концу года доля китайских брендов увеличится в количестве до 30%, в денежном выражении - до 23%", - отметил он. При этом доля дешевых смартфонов стоимостью до 6 тыс. рублей будет падать.

В "Связном" также ожидают дальнейшего роста доли смартфонов китайского производства. "Мы ожидаем, что популярность смартфонов китайских брендов будет находиться на высоком уровне в 2017 году, и по его итогам доля китайских и тайваньских брендов увеличится в годовом выражении", - заявили ТАСС в пресс-службе компании.

По данным "Связного", доля китайских и тайваньских смартфонов на российском рынке в первом квартале 2017 года составила порядка 35% в натуральном и 26% в денежном выражении против 31% и 21% соответственно годом ранее.

"Если на заре появления в России такие смартфоны продавались преимущественно в низких ценовых сегментах (до 5-7 тыс. рублей), то в последние годы их влияние распространяется на среднюю и высокую ценовые категории. Сейчас покупатели охотно приобретают гаджеты китайских брендов за 30-40 тыс. рублей", - отметили в "Связном".

По данным ритейлера, в первом квартале в пятерку самых популярных смартфонов китайских брендов вошли Huawei/Honor, Lenovo, ZTE, Alcatel и Asus, набирают популярность устройства от Meizu и Xiaomi.

В "М.Видео" отмечают, что в первом квартале позиции китайских брендов на российском рынке заметно укрепились. "Совокупная доля брендов Xiaomi, Meizu, ZTE, Huawei и Honor составила порядка 20% в штуках и 16% в деньгах. Это третье место в деньгах после двух крупнейших игроков рынка - Apple и Samsung, второе место - в штучных продажах после Samsung", - рассказали ТАСС в компании.

Наиболее сильна доля этих брендов в среднем ценовом сегменте от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, указывают в "М.Видео". При этом сегмент до 10 тыс. рублей растет и в деньгах (+15%), и в штуках (+12%).

Ожидания компаний

Директор по продажам ZTE в России и странах СНГ Евгений Ладыгин ранее говорил ТАСС, что китайская корпорация ожидает снижения продаж своих смартфонов в России в 2017 году на 10% к 2016 году - до 1,8 млн устройств. Представитель компании объяснял это уменьшением спроса на дешевые смартфоны, а также обострением конкуренции со стороны других китайских производителей.

Другой крупный производитель из Китая - Huawei - объем продаж своих смартфонов в России, а также прогнозы не раскрывает. Директор по маркетингу Huawei Consumer Business Group Мария Данилина рассказала ТАСС, что в компании рассчитывают на продолжение роста российского рынка смартфонов в 2017 году.

Lenovo также не раскрывает показатели продаж своих смартфонов в России. Руководитель мобильного подразделения Lenovo в России и Центральной Азии Антон Швейнов отметил, что российский рынок смартфонов может вырасти в 2017 году по сравнению с 2016 году минимум на 5% как в деньгах, так и в натуральном выражении. По его словам, росту способствует стабилизация валютного курса, а также сохранение тенденции замены простых кнопочных телефонов на смартфоны.