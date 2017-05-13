РФПИ с партнерами вложат более $1 млрд в реновацию территории бывшего аэродрома Тушино

ПЕКИН, 13 мая. /ТАСС/. Международный консорциум инвесторов, в состав которого входит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), планирует инвестировать в проект комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы более $1 млрд. Об этом сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В состав консорциума также вошли Российско-китайский инвестиционный фонд (создан РФПИ и China Investment Corporation), ведущие ближневосточные инвестфонды и группа Vi Holding.

"Мы инвестируем в технопарк "Ростех-Сити" российско-китайским фондом и несколькими инвесторами с Ближнего Востока и из Азии. Это большой проект объемом более $1 млрд, в нем большая долговая часть, но equity (акционерный капитал - прим. ТАСС) составит порядка $300 млн", - сказал Дмитриев.

В середине марта Дмитриев сообщал журналистам, что РФПИ с партнерами готовы взять на себя финансирование equity проекта. Предполагается, что заемные средства будут привлекаться через консорциум.

На территории бывшего аэродрома расположатся основные офисы госкорпорации "Ростех", фактически в Тушино будет создан технопарк площадью 1 млн квадратных метров. Проект предполагает строительство офисного парка класса А и жилой недвижимости, а также создание рекреационно-парковых зонт и возведение объектов спортивной и социальной инфраструктуры. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что реализация проекта может начаться в 2018 или даже в конце 2017 года.