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РФПИ: первые проекты Hyperloop One могут быть реализованы в РФ и на Ближнем Востоке

Экономика и бизнес
13 мая, 13:15 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, мая. /ТАСС

В настоящее время идет подготовка к реализации ряда пилотных проектов, в которых технологию Hyperloop предполагается использовать для доставки грузов для портов

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ПЕКИН, 13 мая. /ТАСС/. Первые проекты Hyperloop One по созданию сверхскоростных поездов на воздушной подушке могут быть реализованы в России и на Ближнем Востоке, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Компания вызывает большой интерес и в Китае, и на Ближнем Востоке. Но мы считаем, что одними из первых эти проекты будут реализованы в России и, возможно, также на Ближнем Востоке, так как у Китая и так уже есть своя развитая мощная инфраструктура быстрых поездов", - сказал журналистам Дмитриев.

По его словам, в настоящее время идет подготовка к реализации ряда пилотных проектов, в которых технологию Hyperloop предполагается использовать для доставки грузов для портов. "Такие проекты мы сейчас финализируем с нашими ближневосточными партнерами", - сказал глава РФПИ.

Компания Hyperloop One, по данным Дмитриева, скоро объявит о закрытии следующего раунда финансирования, причем в настоящий момент стоимость компании оценивается существенно выше, чем когда в нее инвестировали РФПИ и партнеры.

Технология сверхскоростных поездов на воздушных подушках Hyperloop ("гиперпетля"), придуманная американским предпринимателем Илоном Маском, предполагает возможность достичь максимальной на сегодняшний день скорости передвижения наземного транспорта. В соответствии с технологией, внутри трубы с очень разреженным воздухом будут со скоростью до 1,2 тыс. км/ч перемещаться транспортное средство - капсула с грузом.

В качестве пилотного проекта рассматривается строительство 65-километровой ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) - порт Зарубино. Инвестиции на сегодняшний день оцениваются в 30-40 млрд руб. Ранее сообщалось, что организатором китайских инвестиций в проект сверхскоростного поезда Hyperloop в России может выступить РФПИ.

Китайские инвестиции

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) со времени своего создания в июне 2012 года проинвестировал 19 проектов общей стоимостью $5 млрд., сообщил Кирилл Дмитриев.

"РКИФ осуществил 19 инвестиций, при этом он проинвестировал $1 млрд и привлек дополнительно 4 млрд от других партнеров. То есть совместно проинвестировали более 5 млрд в совместные проекты", - сообщил Дмитриев.

Он подчеркнул, что доходность фонда положительная не только в рублях, но и в долларах.

На рассмотрении РКИФ находится более 20 проектов стоимостью свыше $2 млрд.

Российско-китайский инвестиционный фонд - совместный фонд РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации (CIC). Деятельность РКИФ направлена на развитие двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем. Объем средств под управлением РКИФ составляет $2 млрд.

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