Объем торговли КНР со странами "пояса и пути" за 2014-2016 годы превысил $3 трлн

ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов, Алексей Селищев, Николай Селищев/. Масштабы торговли Китая с государствами, расположенными в сфере "Одного пояса - одного пути" (Экономический пояс Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века - прим. ТАСС), за 2014-2016 годы превысили $3 трлн. Об этом заявил на церемонии открытия форума "Один пояс - один путь" председатель КНР Си Цзиньпин.

"Инвестиции Китая в экономику государств "пояса и пути" в общей сложности превысили $50 млрд, - добавил глава государства. - Китайские предприятия осуществляют деятельность на территории 56 зон торгово-экономического сотрудничества в 20 странах мира, что позволило этим государствам создать 180 тыс. рабочих мест, обеспечить в казну налоговые поступления в размере $1,1 млрд".

По словам Си Цзиньпина, Пекин не собирается останавливаться на достигнутом, поскольку главная задача - отнюдь не формирование небольшого стабилизационного механизма. Он подчеркнул, что цель китайского правительства - образованию "большой, гармонично процветающей семьи".

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс - один путь". Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, включая президента России Владимира Путина, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.