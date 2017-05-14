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Путин предложил создать в Евразии совместные исследовательские установки и лаборатории

Экономика и бизнес
14 мая, 6:02 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, мая. /ТАСС

Президент РФ также отметил, что для реализации масштабных проектов потребуются серьезные частные инвестиции

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ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил создать в Евразии крупные международные исследовательские установки и лаборатории совместного пользования. Об этом он заявил на церемонии открытия форума "Один пояс - один путь" в Пекине.

Путин отметил, что "качественная интеграция (стран региона) возможна только с опорой на мощный человеческий капитал, квалифицированные кадры, технологические и научные заделы".

"Чтобы создать такой фундамент, предлагаем активно развивать совместные образовательные платформы, укреплять взаимодействие университетов и бизнес-школ. Хотел бы вновь пригласить партнеров к совместной работе в рамках фундаментальных научных центров и исследований, в том числе речь может идти о создании крупных международных исследовательских установок и лабораторий совместного пользования", - сказал российский президент.

Кроме того, по словам Путина, для реализации масштабных проектов в инфраструктуре, энергетике, на транспорте, в современных высокотехнологичных отраслях потребуются серьезные частные инвестиции. "Поэтому важно создать удобные, понятные, комфортные и предсказуемые условия для работы инвесторов и наладить здесь обмен лучшими практиками", - добавил он.

Путин отметил, что Россия, в частности, использовала опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона при разработке льготных условий для инвесторов на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке России. "Подставить плечо частному инвестору должны и недавно созданные финансовые институты - Новый банк развития БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций", - добавил он.

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