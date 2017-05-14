Галушка предложил построить еще один мост между Россией и Китаем

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил построить еще один мост между Россией и КНР. Об этом он заявил, обсуждая вопросы строительства трансграничной инфраструктуры между Дальним Востоком и провинциями Северо-Востока Китая, в ходе рабочего визита в Пекин, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
"Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости. Мы считаем, что необходимо строить мост Полтавка - Дуннин и комплексно развивать транспортную трансграничную инфраструктуру", - цитирует пресс-служба министра.
Министр подчеркнул, что в настоящее время уже строятся мост Благовещенск - Хэйхэ и первый железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское - Тунцзян. "На примере таких проектов мы можем и должны лучше и теснее научиться работать вместе. Именно на конкретных проектах формируется взаимопонимание, взаимное доверие, успешный опыт совместной экономической деятельности. И чем больше таких проектов мы будем вместе реализовывать, тем сопряженнее будут наши экономики", - сказал Галушка.
Вопросы развития трансграничной инфраструктуры - одна из ключевых тем форума "Один пояс - один путь", который проходит в Пекине. 15 мая Галушка встретится с китайскими инвесторами, заинтересованными в реализации проектов международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". В ходе встречи гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов презентует китайскому бизнесу транспортно- логистический потенциал дальневосточного региона.
Железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян строится в Еврейской автономной области. Его длина составляет 2,2 км, из которых 309 м приходится на российскую сторону. Мостовой переход станет частью нового экспортного маршрута, улучшит транспортную доступность нескольких регионов Дальнего Востока.
Строительство пограничного мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ планируется завершить к 2019 году. Протяженность перехода составит 1,3 км. Будут четыре полосы движения, интенсивность - свыше 6000 автомобилей в сутки.