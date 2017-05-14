Лагард назвала чай подлинным символом международного общения

ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Подлинным символом международных связей является не шелк, а чай. Такое мнение выразила на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Разумеется, я знаю о китайской инициативе "Один пояс - один путь", я читала о ней. Конечно, вы все думаете о шелке, но я думаю о чае", - начала свое выступление Лагард. - Почему чай? Где бы вы ни были - в Пекине, Москве, Лондоне, Найроби, да где угодно, хоть в Джакарте или Марракеше - везде вам нальют чай. Чай - это для всех. Чай необходим".

"Чай - это инструмент сотрудничества между людьми. На протяжении столетий чай объединял культуры, сообщества и людей, он связывал между собой людей, делающих экономические вложения", - отметила глава МВФ.

После такого вступления она дала высокую оценку проекту "Один пояс - один путь", который также направлена на сближение культур, сообществ, активизацию экономической деятельности и повышение качества жизни людей. Благодаря таким инициативам, продолжила Лагард, продвигаются инфраструктурные проекты.

На открытии двухдневного форума выступили председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также ряд других глав государств, правительств и международных организаций. Мероприятие посвящено китайским проектам "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века" (сокращенно - "Один пояс - один путь").