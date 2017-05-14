Эксперт: около 20 млн рублей стоит благоустройство гектара городской среды

САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Порядка 20 млн рублей в среднем необходимо на благоустройство одного гектара городской среды в России. Об этом в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город" сообщила журналистам руководитель проекта тестового благоустройства Привокзальной площади в Саратове конструкторского бюро "Стрелка" Дарья Парамонова.

"У нас есть общие экономические подсчеты по реализации проектов по благоустройству в регионах. По нашим данным, стоимость благоустройства одного гектара городской среды в среднем по России составляет примерно 20 млн рублей. Стоимость может регулироваться, в зависимости от целей и задач - где-то необходимо сосредоточится на создании транспортной развязки, где-то достаточно провести озеленение и т. д.", - сказала Парамонова.

Спикер уточнила, что в настоящий момент в Саратове осуществляется тестовый проект по благоустройству на Привокзальной площади. Здесь были созданы пешеходные зоны и установлены тестовые знаки парковки, которые меньше привычных на 30%.

"Существует исследование, которое говорит, что дорожные знаки меньшего размера не создают угрозы аварийных ситуаций, но при этом не портят общий исторический вид города. На Привокзальной площади мы установили такие тестовые знаки, полученные данные потом можно будет использовать в других городах страны", - пояснила Парамонова.

О форуме

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства Российской Федерации Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратов. Программной дирекцией форума выступает Институт Стрелка.

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.