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Минфин завершает работу над поправками в бюджет-2017

Экономика и бизнес
14 мая, 13:46 UTC+3

Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов

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Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Министерство финансов России подготовил поправки в бюджет-2017 и готов их рассматривать. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

"В целом готовы (поправки в бюджет-2017 - прим.ТАСС), будем рассматривать", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

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