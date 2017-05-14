Минфин завершает работу над поправками в бюджет-2017

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Министерство финансов России подготовил поправки в бюджет-2017 и готов их рассматривать. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

"В целом готовы (поправки в бюджет-2017 - прим.ТАСС), будем рассматривать", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.