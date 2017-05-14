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Минстрой отказался от лицензирования ритуальных услуг в законопроекте о похоронном деле

Экономика и бизнес
14 мая, 18:33 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 14, мая. /ТАСС

При этом контроль за ритуальным бизнесом, согласно законопроекту, предполагается отдать муниципалитетам

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САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Доработанный проект федерального закона о регулировании рынка ритуальных услуг не предусматривает лицензирования компаний, предоставляющих ритуальные услуги. Об этом рассказал ТАСС замглавы Минстроя Андрей Чибис в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город".

При этом контроль за ритуальным бизнесом, согласно законопроекту, предполагается отдать муниципалитетам. Изначально проект закона предусматривал как лицензирование, так и передачу большей части полномочий муниципалитетов в похоронной сфере регионам.

"Мы его (законопроект - прим. ТАСС) доработали по замечаниям, по тем решениям, которые были в правительстве. (В доработанном законопроекте - прим. ТАСС) был скорректирован уровень контроля. Если до этого предполагалось (управление - прим. ТАСС) на уровне региональной власти, то теперь на уровне муниципалитета. Заменили лицензирование специальным реестром и заключением соответствующих соглашений с местным самоуправлением, тех компаний, которые могут работать на рынке", - сказал он.

Чибис добавил, что законопроект был представлен в правительство. "После того, как все решения (на согласительном совещании в правительстве - прим. ТАСС) будут приняты, законопроект поступит в Госдуму", - рассказал замглавы Минстроя.

Подготовка нового законопроекта заняла у Минстроя более двух лет - работа над документом началась после того, как в мае 2014 года министерство стало куратором отрасли ритуальных услуг. Сейчас этот рынок регулирует федеральный закон "О погребении и похоронном деле", принятый в 1996 году.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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