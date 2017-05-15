Товарооборот между Малайзией и КНР вырастет за два года до $160 млрд

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СИНГАПУР, 15 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Малайзия рассчитывает, что инициатива "Один пояс - один путь" позволит увеличить товарооборот с Китаем в течение ближайших двух лет до $160 млрд. Как пишет газета The Star, такой прогноз сделал министр транспорта страны Лиоу Тионг Лай, принимающий участие в проходящем в Пекине форуме "Один пояс - один путь".
По его словам, в Куала-Лумпуре рассчитывают на "скорейшую реализацию инфраструктурных проектов благодаря стратегическим связям между двумя государствами". Он также выразил надежду на "значительный приток китайских инвестиций в национальную экономику для создания морских портов, аэропортов, железнодорожной инфраструктуры в рамках Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века".
Одним из примеров такого сотрудничества глава минтранса назвал проект Melaka Gateway, который подразумевает развитие порта в Малакке, являющегося стратегически важным пунктом с точки зрения выхода в Малаккский пролив. Расположенный между Индонезией, Малайзией и Сингапуром пролив является одним из двух самых загруженных судоходных маршрутов в мире.
Согласно достигнутым в прошлом году договоренностям, Пекин инвестирует в модернизацию инфраструктуры почти $3 млрд. Примерно через 10 лет порт сможет принимать крупнейшие нефтяные танкеры и сухогрузы. Как ожидается, малайзийский порт по объему обгонит сингапурский и станет крупнейшим в регионе.
В минувшем году, согласно данным китайской таможни, товарооборот между Малайзией и КНР составил $100 млрд.