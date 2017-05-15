Си Цзиньпин призвал содействовать либерализации в торговле и инвестициях

ПЕКИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал участников форума "Один пояс - один путь" содействовать либерализации мировой торговли и международных инвестиций. Об этом он заявил на круглом столе глав государств и правительств в китайской столице.

"В сфере взаимодействия в реальной экономике мы должны создавать экономические коридоры, развивать торговлю, создавать зоны промышленного сотрудничества для оказания содействия инвестициям, развитию индустриальных кластеров, созданию рабочих мест, а также инновационному прогрессу", - отметил Си Цзиньпин.

"Что касается либерализации инвестиций и торговли, то для того, чтобы в полной мере раскрыть потенциал взаимосвязанности экономик, нам следует развивать зоны свободной торговли, содействовать гармонизации роста и унификации стандартов, а также мы должны совершенствовать бизнес-среду", - сказал он.

"В сфере финансового сотрудничества нам необходимо расширить модели развития и снизить стоимость финансирования, а также сокращать барьеры, которые осложняют реализацию проектов", - резюмировал председатель КНР.

Лидер КНР также отметил, что только сопряжение стратегий, ресурсов и стимулов обеспечит всеобщее развитие.

"Торговля и инвестиции находятся в ослабленном состоянии, экономическая глобализация столкнулась с разрушительными факторами, нарастающим дисбалансом в развитии. Войны и конфликты, терроризм, проблема беженцев - все это оказывает большое влияние на мир, - отметил китайский лидер. - Только сопряжение стратегий отдельно взятых государств, ресурсов и факторов может обеспечить мир и стабильность, всеобщее глобальное развитие".

"Инициатива "Один пояс - один путь" возникла в Китае, но принадлежит всему миру", - подчеркнул Си Цзиньпин.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс - один путь". Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 29 государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников форума превышает 1,2 тыс. человек.