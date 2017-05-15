Кабмин утвердил концепцию развития публичной нефинансовой отчетности

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции развития публичной нефинансовой отчетности. Соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ.

"Утвержденной концепцией, в частности, определяются необходимость и этапы развития публичной нефинансовой отчетности, раскрываются назначение и содержание публичной нефинансовой отчетности, обозначаются вопросы контроля и оценки качества публичной нефинансовой отчетности", - говорится в сопроводительных документах.

Концепция направлена на стимулирование российских организаций к повышению прозрачности результатов воздействия их деятельности на общество и окружающую среду, расширение возможностей для оценки их вклада в общественное развитие, укрепление репутации российских организаций.

Отмечается, что, согласно международным подходам, публичная нефинансовая отчетность используется как важнейший источник информации о деловой активности и инвестиционной привлекательности организаций. Такая отчетность содержит данные о деятельности организации в контексте социальной ответственности и устойчивого развития, отражает взаимодействие с заинтересованными сторонами, а также достигнутые результаты, включая экономические, экологические и социальные аспекты.