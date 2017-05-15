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Гонконг готов стать площадкой для финансирования проектов "Пояса и пути"

Экономика и бизнес
15 мая, 7:44 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

Глава гонконгской администрации Лян Чжэньин добавил, что в прошлом году фондовая биржа Гонконга вышла на первое место в мире по объемам привлечения капитала

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Гонконг имеет возможности и ключевые преимущества для того, чтобы стать ведущей площадкой для финансирования проектов стратегии "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского шелкового пути XXI века". Об этом заявил глава гонконгской администрации Лян Чжэньин, выступая на проходящем в Пекине форуме "Один пояс - один путь".

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Форум "Один пояс - один путь" в Пекине
© EPA/YURI KOCHETKOV

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"Гонконг имеет подходящие условия для того, чтобы удовлетворять растущий спрос на привлечение инвестиций и финансовое сопровождение проектов инициативы "Один пояс - один путь", - подчеркнул Лян Чжэньин, текст выступления которого  приводит газета Wenhui Bao.

"Будучи международным финансовым центром Китая, мы являемся суперпроводником между КНР и всем остальным миром", - отметил руководитель специального административного района. Так, Гонконг, по его словам, стал "наиболее предпочтительным местом для капитала из материкового Китая", крупнейшим в мире офшорным юаневым центром.

Лян Чжэньин отметил преимущества, которые дает Гонконгу формула "одна страна - две системы", позволяющая ему сохранить независимую от материка финансовую систему с доступом к международным инвесторам. "У нас нет валютного контроля и ограничений. На протяжении 23 лет подряд Гонконг признается американским фондом "Наследие" территорией с самой свободной экономикой в мире", - констатировал он.

Глава исполнительной власти добавил, что в прошлом году фондовая биржа Гонконга вышла на первое место в мире по объемам привлечения капитала на рынке первичного размещения акций (IPO).

Между тем, отмечают наблюдатели, своего стремления стать площадкой для финансирования проектов "пояса и пути" не скрывает и столица Великобритании. "Лондон остается мировым финансовым центром и имеет условия и способности для того, чтобы обслуживать торговые инициативы Китая, сделать инфраструктурные проекты привлекательными для частных инвесторов", - заявил на форуме в Пекине британский министр финансов Филип Хаммонд.

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