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В Казахстане намерены сохранить лидирующие позиции на мировом рынке по добыче урана

Экономика и бизнес
15 мая, 8:35 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

По данным министра энергетики республики, на рынке прогнозируется высокая волатильность цен на уран, а также дисбаланс спроса и предложения

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АСТАНА, 15 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Казахстан планирует сохранить лидирующие позиции по добыче урана, несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке. Об этом сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев в ходе правительственного часа в нижней палате парламента.

"Ожидается, что избыток урана на рынке сохранится до 2020 года, в результате чего прогнозируется высокая волатильность цен на уран и дисбаланс спроса и предложения. Несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке урана, Казахстан намерен сохранить лидирующие позиции на мировом рынке", - информировал Бозумбаев.

Министр напомнил, что в настоящее время на мировом рынке наблюдается переизбыток предложения урана - данный тренд продолжается с 2011 года. "В течение всего 2016 года имело место значительное падение цен до уровня 12-летнего периода. В связи со сложившейся ситуацией на мировом рынке природного урана в январе 2017 года было принято решение об уменьшении объема добычи урана на 10% - до 22 тыс. тонн. Хотел бы отметить, что рынок отреагировал на данное решение, в результате цена на уран выросла на 20%", - отметил глава Минэнерго.

По его словам, в 2009 году Казахстан вышел на первое место по добыче урана в мире и продолжает сохранять лидирующие позиции. "В 2016 году объем добычи урана составил 24 тыс. 689 тонн и по сравнению с 2009 годом увеличился на 76%", - уточнил Бозумбаев.

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