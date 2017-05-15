Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале выросла в 46 раз

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2017 года выросла 46 раз и составила 27,6 млрд руб. Такие данные следуют из отчетности группы.

"В I квартале 2017 года группа ВТБ достигла весомых результатов, заработав 27,6 млрд руб. чистой прибыли благодаря росту доходов от основной деятельности, а также стабильному качеству активов и дальнейшему улучшению эффективности расходов", - цитирует пресс-служба слова главы ВТБ Андрея Костина.

Чистые процентные доходы банка в январе - марте выросли на 15% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 113 млрд руб. на фоне роста портфеля кредитов физическим лицам и переоценки обязательств в связи с дальнейшим снижением процентных ставок в России. Чистая процентная маржа по итогам I квартала 2017 года достигла 4,1% против 3,4% по итогам I квартала 2016 года и 3,8% по итогам IV квартала 2016-го.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 13,2%, до 19,7 млрд руб., на фоне сильных результатов розничного и транзакционного бизнесов группы.

Кредитный портфель банка снизился на 1,6%, составив 9,334 трлн руб., в связи с уменьшением объема кредитов юридическим лицам на 2,8%, что было частично компенсировано ростом кредитов физическим лицам на 2,4% с начала года.

В ВТБ отметили, что рост розничного кредитования группы на 2,4% в I квартале 2017 года существенно превысил динамику российского рынка розничного кредитования, который вырос на 0,6% за аналогичный период.

Средства клиентов выросли на 10,7% в связи со значительным и ожидаемым притоком срочных вкладов государственных учреждений в I квартале 2017 года после оттока в декабре 2016-го, что привело к росту средств юридических лиц на 885,9 млрд руб. (или 20,4%) за отчетный период.

Средства физических лиц в I квартале 2017 года сократились на 102,4 млрд руб. (или на 3,4%), в основном в связи с укреплением курса рубля и соответствующей переоценкой вкладов, номинированных в иностранной валюте: без учета эффекта от переоценки, средства физических лиц сократились лишь на 0,5%.