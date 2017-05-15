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Консолидированная прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2016 году увеличилась в два раза

Экономика и бизнес
15 мая, 10:43 UTC+3 МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Сумма выручки российского холдинга составила 634,649 млрд рублей

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Консолидированная прибыль "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2016 году составила 634,649 млрд руб., что в два раза выше уровня предыдущего года, следует из сводной бухгалтерской отчетности холдинга и его дочерних обществ.

Выручка холдинга составила 6,29 трлн руб., что на 1% превысило показатель 2015 года.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ по итогам 2016 года выросла по сравнению с предыдущим годом на 1,96% и достигла 411,425 млрд руб.

Валовая прибыль компании и ее "дочек" снизилась на 32%, до 1,061 трлн руб. Доналоговая прибыль выросла в 2,4 раза - до 922,945 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 42% и достигла 723,980 млрд руб.

Долгосрочные обязательства холдинга за прошлый год уменьшились на 10%, до 3,116 трлн руб. Из них заемные средства составили 2,392 трлн руб. против 3,473 трлн руб. на конец 2015 года.

Краткосрочные обязательства "Газпрома" сократились на 10%, до 1,826 трлн руб., заемные средства составили 446,859 млрд рублей против 645,553 млрд руб. на конец 2015 года.

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