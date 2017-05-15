Путин на форуме "Один пояс - один путь". Видеотрансляция

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Президент России Владимир Путин подводит итоги работы на международном экономическом форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.

Во время двухдневного форума Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Чехии Милошем Земаном, премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее президент РФ на открытии форума призвал к созданию большого евразийского партнерства и к отказу от воинственной риторики, чтобы преодолеть застой в глобальном развитии.