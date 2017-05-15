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Путин на форуме "Один пояс - один путь". Видеотрансляция

Экономика и бизнес
15 мая, 12:34 UTC+3

Президент России подводит итоги международного экономического форума в Пекине

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Трансляция Ruptly

Президент России Владимир Путин подводит итоги работы на международном экономическом форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.

Во время двухдневного форума Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Чехии Милошем Земаном, премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее президент РФ на открытии форума призвал к созданию большого евразийского партнерства и к отказу от воинственной риторики, чтобы преодолеть застой в глобальном развитии.

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