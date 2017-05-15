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Минэкономразвития Крыма может расторгнуть договоры с десятками участников СЭЗ

Экономика и бизнес
15 мая, 12:31 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Глава министерства Андрей Мельников не назвал точное количество компаний, с которыми могут быть расторгнуты контракты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Министерство экономического развития (МЭР) Крыма не исключило возможность расторжения договоров в судебном порядке с десятками участников свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом журналистам сообщил глава министерства Андрей Мельников. В январе он доложил главе Крыма Сергею Аксенову, что число участников СЭЗ, которые не предоставили информацию о начале деятельности, может достигать 200.

"(Из этого числа на сегодняшний день - прим. ТАСС) 80 участников СЭЗ представили отчетность, она находится в проверке. Но есть достаточно большое количество компаний, которые отчетность не представили. Это нарушение договора, который существует. Соответственно, начинается подготовка к судебным процедурам о расторжении договоров", - сказал Мельников.

Он не назвал точное количество компаний, с которыми могут быть расторгнуты договоры. "Это живой процесс", - отметил он.

Власти Республики Крым в мае инициировали проведение проверки в отношении участников действующей в регионе свободной экономической зоны на предмет исполнения ими взятых на себя обязательств по инвестпроектам. При этом Министерство экономического развития региона сообщало, что чиновники выявили участника СЭЗ, который допустил "нарушение сроков и объемов осуществления капитальных вложений на сумму порядка 600 млн рублей". Название компании в министерстве не уточняют, власти предложили участнику СЭЗ устранить выявленные нарушения.

По последним данным, количество участников свободной экономической зоны в Крыму достигло 870. По данным Министерства экономического развития региона, эти компании намерены инвестировать 80 млрд рублей.

СЭЗ создана для привлечения инвесторов и предоставления им преференций. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает тарифы страховых взносов. При этом одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова. Поэтому фактически, зайдя в регион, "материковые" инвесторы становятся местными. Это также является плюсом для экономики региона, поскольку налоги остаются здесь, уверены власти.

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