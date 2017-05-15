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Украинские энергетики после "Евровидения" вновь остановили Трипольскую ТЭС

Экономика и бизнес
15 мая, 13:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, мая. /ТАСС

По данным министерства энергетики и угольной промышленности, на складе станции находится 36 тыс. тонн антрацита

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КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Специалисты компании "Центрэнерго" после завершения международного музыкального конкурса "Евровидение-2017" вновь остановили находящуюся в Киевской области Трипольскую ТЭС, для работы которой требуется дефицитный антрацитовый уголь. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь компании Оксана Егорова.

"С 10 по 13 мая один блок был в работе. Сейчас он уже отключен в резерв", - уточнила она. В настоящее время, по данным министерства энергетики и угольной промышленности, на складе станции находится 36 тыс. тонн антрацита, всего на украинских ТЭС и ТЭЦ осталось 423,5 тыс. тонн угля этой марки.

Правительство Украины с 17 февраля этого года из-за блокады радикалами железнодорожных путей и автодорог, связывающих страну с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, ввело в энергосистеме режим чрезвычайной ситуации. Он предусматривает управление энергетическим комплексом, когда минимизирована работа "антрацитовых" ТЭС. При этом в общем объеме генерации увеличилась доля атомных электростанций, а мощность "горячего резерва" ТЭС (резерв для мгновенного включения при выходе энергоблоков АЭС) сокращена с 1000 до 500 МВт. В кабмине подсчитали, что эти меры должны снизить потребление угля антрацитовой группы на 300-350 тыс. тонн в месяц.

Вследствие блокады Донбасса и возникшего острого дефицита угля весной в стране были остановлены все пять электростанций: Приднепровская, Славянская, Трипольская, Змиевская и Криворожская.

Для предотвращения перебоев в энергоснабжении Киева при проведении "Евровидения-2017" украинские энергетики 10 мая включили второй энергоблок Трипольской ТЭС.

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