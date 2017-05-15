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Назначен новый руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в СКФО

Экономика и бизнес
15 мая, 14:55 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 15, мая. /ТАСС

Представительство возглавил Магомед Шейхов

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ПЯТИГОРСК, 15 мая. /ТАСС/. Представительство Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) возглавил Магомед Шейхов, сообщила ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева. До назначения на эту должность он работал экспертом в Центре проектного менеджмента РАНХиГС при президенте РФ.

"Шейхов будет отвечать за реализацию проектов и инициатив АСИ в регионах СКФО, координацию деятельности общественных представителей, взаимодействие с региональными органами власти и партнерами Агентства стратегических инициатив. В обязанности руководителя представительства также входит консультативная и методологическая помощь лидерам проектов, которые могут быть поддержаны АСИ", - сказала Чупшева.

Шейхов родился в Махачкале, в 2011 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, факультет мировой политики, в 2013 году - магистратуру Московской государственной юридической академии им. Кутафина. До прихода в АСИ в должности эксперта сопровождал приоритетные проекты в Центре проектного менеджмента РАНХиГС при президенте Российской Федерации. Ранее работал на различных должностях в органах государственной власти, в частности, три года работал в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа в качестве советника, исполняющего обязанности начальника отдела поддержки программ развития малого бизнеса Департамента инвестиционных проектов, начальника отдела организации международных связей Департамента международного сотрудничества.

АСИ создано в 2011 году распоряжением правительства РФ, в числе его ключевых функций - поддержка инициатив и продвижение перспективных проектов, ликвидация административных барьеров при их реализации.

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