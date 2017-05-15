В ЦБ РФ заявили, что около 80% населения живет в условиях низкой инфляции

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Многие регионы РФ уже живут в условиях инфляции вблизи целевого уровня в 4%, а 80% россиян живут в условиях низкой инфляции. Об этом заявил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.
"Инфляция снижается достаточно однородно по регионам. И очень многие регионы уже живут с инфляцией вблизи 4%, и 80% населения, если считать по численности, живет в условиях низкой инфляции, и здесь видим достаточно хорошие процессы", - сказал он.
Инфляция в России в апреле 2017 г., по данным Росстата, составила 0,3%, а в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 4,1%.