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В ЦБ РФ заявили, что около 80% населения живет в условиях низкой инфляции

Экономика и бизнес
15 мая, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Отмечается, что инфляция в апреле 2017 г. составила 0,3%, а в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 4,1%

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Многие регионы РФ уже живут в условиях инфляции вблизи целевого уровня в 4%, а 80% россиян живут в условиях низкой инфляции. Об этом заявил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

"Инфляция снижается достаточно однородно по регионам. И очень многие регионы уже живут с инфляцией вблизи 4%, и 80% населения, если считать по численности, живет в условиях низкой инфляции, и здесь видим достаточно хорошие процессы", - сказал он.

Инфляция в России в апреле 2017 г., по данным Росстата, составила 0,3%, а в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 4,1%.

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