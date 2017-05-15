Предприятия МСП, открывшиеся на благоустроенных улицах, смогут получить налоговые льготы

САРАТОВ, 15 мая. /ТАСС/. Владельцы малого и среднего бизнеса, открывшие свои предприятия на территориях, благоустроенных в рамках приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда", смогут претендовать на налоговые льготы и ускоренную процедуру по предоставлению гарантий по кредиту. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минстроя Андрей Чибис в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город".

Минстрой России начал сотрудничество с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), в рамках которого будут пересекаться программы по благоустройству российских городов и электронная программа поддержки малого и среднего предпринимательства "Бизнес-навигатор МСП". Сейчас Минстрой и Корпорация МСП обсуждают возможности поддержки предпринимателей, готовых открыть новый бизнес на отремонтированных улицах. Речь идет о льготных кредитах, налоговых льготах, либо гарантиях, которые выдаются малому бизнесу для того, чтобы он мог получить кредит.

"Города должны жить, они должны быть живые. Просто благоустроить улицу бесполезно, если там не появится бизнес. Тем самым мы будем еще стимулировать, притягивать предпринимателей: если открываешь бизнес на отремонтированной улице, то получи господдержку: либо льготу по налогам, либо ускоренную процедуру по предоставлению гарантий по кредиту. Я надеюсь, что уже в этом году предприниматели (смогут воспользоваться данными преференциями - прим. ред.)", - рассказал Чибис.

Он добавил, что Минстрой также будет рекомендовать местным властям оказывать поддержку и предоставлять льготы компаниям, открывающим бизнес на благоустроенных территориях.

Потенциальные места для открытия новых проектов также будут размещаться в "Бизнес-навигаторе малого и среднего предпринимательства" Корпорации МСП, добавил замглавы Минстроя.

Программа благоустройства

В 2016 году тема городской среды стала одним из приоритетных проектов стратегического развития РФ. На проект "Городская среда и благоустройство" государством будет направлено 25,5 млрд рублей.

Как пояснял ранее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, из выделенных в 2016 году 20 млрд рублей в рамках проекта "ЖКХ и городская среда" 70% будет направлено на благоустройство дворовых территорий, 30% этих средств - на конкретное благоустройство одного знакового объекта в муниципалитетах. 0,5 млрд рублей рассчитаны на благоустройство парков и скверов в российских дотационных регионах. Не менее 72 российских регионов уже получили деньги. Около 5 млрд рублей предназначены для оставшихся российских регионов-доноров.

В программе по развитию городской среды принимает участие 1,37 тыс. муниципалитетов, в которых проживает 99 млн человек.

О бизнес-навигаторе

Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущен 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Ресурс охватывает 169 крупных городов, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес-планов. Любой желающий может зарегистрироваться и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Одной из базовых функцией портала является предоставление доступа в режиме "одного окна" к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах. Система позволяет в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу и даже району, узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объем спроса и много другое.

Форум "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка". Более 50 тыс. человек посетили мероприятия форума за три дня, среди них более 600 экспертов в области урабанистики.

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.