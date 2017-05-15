Инфляция в России уже достигла уровня в 4%

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Инфляция в России уже достигла цели в 4%. Об этом говорится в Инфляционной картине Минэкономразвития, опубликованной на сайте министерства.
"С учетом наблюдаемой в первой половине мая и ожидаемой в дальнейшем нормализации динамики цен на плодоовощную продукцию, по нашим оценкам, инфляция уже достигла 4% (по состоянию на 15 мая 2017 года)", - говорится в документе. Инфляция в апреле составила 4,1% год к году после 4,3% месяцем ранее.
Основной вклад внесло повышение темпа роста цен на плодоовощную продукцию (до 4,7% месяц к месяцу в апреле после 0,3% месяц к месяцу в марте и 0,6% месяц к месяцу в феврале). Такая динамика, вероятнее всего, отражает компенсационный рост цен после нетипично низких результатов февраля - марта, который, по нашим оценкам, должен исчерпаться уже в мае в силу сохранения в целом благоприятной конъюнктуры рынка продовольственных товаров", - отмечают авторы документа.
В документе также отмечается, что при сохранении обменного курса рубля на текущем уровне до конца года инфляция в декабре может снизиться до 2,9%.
При этом, как отмечается в материалах министерства, указанная траектория инфляции не является базовым сценарием. При ослаблении рубля в соответствии с базовым прогнозом Минэкономразвития России инфляция в конце года ожидается на уровне 3,8% год к году.
В материалах МЭР говорится, что инфляция за исключением продовольственных товаров, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции ("монетарная инфляция", в наименьшей степени подверженная влиянию шоков со стороны предложения и других разовых факторов) в апреле увеличилась до 3,2% (с учетом коррекции на сезонность) после 2% месяцем ранее. "Здесь ключевую роль сыграло постепенное исчерпание эффекта переноса от укрепления рубля. Наиболее значительным укрепление рубля было в декабре 2016 года и его влияние оставалось значимым до марта текущего года. Так, по оценкам, "монетарная инфляция" с исключением курсового фактора в апреле составила 3,2% (с учетом коррекции на сезонность). Впервые с июля прошлого года эффект укрепления рубля не внес отрицательный вклад", - отмечается в материалах Минэкономразвития.
В то же время ЦБ ожидает годовую инфляцию в мае в диапазоне 4-4,2%. Об этом журналистам сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.
"Наш прогноз на май - 4,1% плюс-минус 0,1 процентного пункта. Май год к году - 4-4,2%. Вот наша примерная оценка на май", - сказал Дмитриев.
Согласно данным Росстата, в апреле инфляция составила 0,3%, а в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 4,1%.