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Сербия хотела бы дополнительно покупать у РФ 4-5 млрд кубометров газа

Экономика и бизнес
15 мая, 16:31 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Столько газа необходимо, чтобы стать промышленно-развитой страной, отметил избранный президент Александар Вучич

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Президент Сербии Александар Вучич

Президент Сербии Александар Вучич

© AP Photo/Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия должна увеличить закупку российского газа с 2 млрд кубометров до 6-7 млрд кубометров, если хочет стать развитой промышленной страной.

Об этом заявил в Пекине премьер-министр и избранный президент Сербии Александар Вучич, рассказывая о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня на форуме "Один пояс - один путь"  Путин говорил о необходимости газового интерконнектора между Сербией и Болгарией, чтобы мы снова смогли получать российский газ. Если мы хотим быть промышленно развитой страной, мы должны увеличить наше потребление газа с 2 млрд кубометров на 4-5 млрд кубометров. Нам негде взять столько газа, уже пять лет меня убеждают, что он есть где-то в другом месте. Нет, он есть только в России, и дайте нам возможность, чтобы он дошел к нам через Турцию и Болгарию любым способом, чтобы мы не встретили 2019 год без газопровода", - приводит слова Вучича портал B92.

По словам сербского премьера, в ходе беседы с российским лидером была затронута ситуация на Балканах, угроза создания "Великой Албании", а также другие региональные вопросы. По словам Вучича, по этим вопросам было достигнуто "высокое взаимопонимание", что "очень много значит для Сербии".

13 октября 2012 года между Россией и Сербией было заключено межправительственное соглашение о поставках газа до 2021 года. На основании этого документа 27 марта 2013 года между "Газпром экспортом" и Yugorosgas был подписан долгосрочный контракт по ежегодным поставкам в 1,5 млрд кубометров газа. Данное соглашение вызвало возражения в Евросоюзе.

Так, Секретариат европейского Энергетического сообщества направил Сербии официальное уведомление, в котором высказал предположение, что страна могла нарушить нормы сообщества по конкуренции в своем соглашении с Россией 2012 года на поставки газа, и потребовал отчитаться по данному договору в течение 2 месяцев.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Венгрия и Сербия проявляют интерес к проекту газопровода "Турецкий поток", и если будут получены гарантии закупок, то актуализируется вопрос о соглашении по второй ветке этого газопровода.

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