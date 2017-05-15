Авиакомпании РФ продали более 70% субсидируемых билетов на Дальний Восток

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Авиакомпании России реализовали свыше 70% билетов по программе субсидирования перевозок пассажиров между европейской частью России и Дальним Востоком.
Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что уже продано 310 тыс. льготных билетов на сумму 2,15 млрд рублей. Всего в 2017 году планируется перевезти до 447 тыс. пассажиров, из федерального бюджета на проект дальневосточных перевозок выделено 2,9 млрд рублей. Программа осуществляется с 1 апреля по 31 октября.
"По итогам первого месяца - с 1 апреля по 1 мая - авиакомпании перевезли по специальному тарифу 44,2 тыс. пассажиров на сумму субсидий в размере 289,5 млн рублей. Традиционно наиболее востребованным маршрутами являются направления из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Якутск и Магадан", - отмечается в сообщении.
Билеты по специальному тарифу, составляющему 50% от средней цены за билет на каждом направлении, могут приобрести граждане России пенсионного возраста, молодежь до 23 лет, а также инвалиды и сопровождающие их лица. Полеты выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Алроса", "Якутия", "Икар", "Нордстар", "Сибирь", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "Вим-Авиа" и "Северный ветер".