Количество заявок на "дальневосточный гектар" приближается к 100 тыс.

ПЕКИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Количество заявок на оформление "дальневосточного гектара" в ближайшее время может достигнуть 100 тысяч.

Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который находится в регионе с рабочим визитом.

"Дальневосточный гектар реализуется. Мы понимаем, что в ближайшее время будет более 100 тысяч заявок. Уже сегодня почти 90 тысяч заявок подано, первые 15 тысяч участков оформлены. Этот процесс набирает хорошие обороты", - отметил он.

Глава ведомства добавил, что инициатива правительства дает результаты с точки зрения укоренения населения в удаленном регионе РФ. "Интересная тенденция обнаружилась, жители хотят создавать поселения, деревни и новые населенные пункты. Мы будем всеми силами им помогать. Это новый уровень самоорганизации людей и их укоренения на Дальнем Востоке", - подчеркнул Галушка.

С 1 февраля 2017 года начался третий этап реализации федеральной программы по предоставлению "дальневосточных гектаров". Право на получение участков на Дальнем Востоке имеют все граждане России.