Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Доходы членов правления "Газпрома" за I квартал 2017 г. упали почти в 4,5 раза

Экономика и бизнес
15 мая, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Прибыль составила 256,1 млн руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Доходы 17 членов правления "Газпрома" за первый квартал 2017 г. сократились относительно января - марта предыдущего года в 4,5 раза и составили 256,1 млн руб., свидетельствуют данные отчета газового холдинга по российским стандартам бухучета (РСБУ).

За январь - март 2016 г. члены правления заработали 1,142 млрд руб.

Доходы включают заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления ПАО "Газпром".

Согласно материалам компании, суммарная заработная плата членов правления за январь - март 2017 года составила 141,896 млн руб., сумма премий - 100,5 млн руб.

В настоящее время в правление компании входят 17 человек - Алексей Миллер (председатель), Елена Васильева, Валерий Голубев, Николай Дубик, Александр Козлов, Андрей Круглов, Виталий Маркелов, Александр Медведев, Сергей Хомяков, Олег Аксютин, Сергей Прозоров, Владимир Марков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко, Кирилл Селезнев, Игорь Федоров и Всеволод Черепанов.

За 2016 г. доходы членов правления упали на 9,4% и составили 2,448 млрд руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
2
Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
5
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
6
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
7
В Белоруссии наладили производство деревянных велосипедов
Темы дня
Загрузка...
Реклама