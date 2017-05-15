Доходы членов правления "Газпрома" за I квартал 2017 г. упали почти в 4,5 раза

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Доходы 17 членов правления "Газпрома" за первый квартал 2017 г. сократились относительно января - марта предыдущего года в 4,5 раза и составили 256,1 млн руб., свидетельствуют данные отчета газового холдинга по российским стандартам бухучета (РСБУ).
За январь - март 2016 г. члены правления заработали 1,142 млрд руб.
Доходы включают заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления ПАО "Газпром".
Согласно материалам компании, суммарная заработная плата членов правления за январь - март 2017 года составила 141,896 млн руб., сумма премий - 100,5 млн руб.
В настоящее время в правление компании входят 17 человек - Алексей Миллер (председатель), Елена Васильева, Валерий Голубев, Николай Дубик, Александр Козлов, Андрей Круглов, Виталий Маркелов, Александр Медведев, Сергей Хомяков, Олег Аксютин, Сергей Прозоров, Владимир Марков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко, Кирилл Селезнев, Игорь Федоров и Всеволод Черепанов.
За 2016 г. доходы членов правления упали на 9,4% и составили 2,448 млрд руб.