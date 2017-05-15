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Россия просит ограничить ветсертификацию некачественных молочных продуктов из Белоруссии

Экономика и бизнес
15 мая, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Речь о девяти белорусских компаниях, в отношении которых ведомство ранее ввело режим усиленного контроля

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© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор обратился к Минсельхозу Белоруссии с просьбой о приостановке выдачи ветеринарных сертификатов на экспорт молочной продукции в РФ для ряда предприятий. Об этом российская служба сообщила на своем сайте.

"В связи с выявлением в белорусской продукции антибактериальных препаратов синтетического происхождения Россельхознадзор просил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь до завершения проверочных мероприятий и предоставления материалов расследования в Россельхознадзор для последующего их анализа, приостановить ветеринарную сертификацию в Российскую Федерацию продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло)", - говорится в сообщении.

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В обращении идет речь о белорусских компаниях, в отношении которых Россельхознадзор ранее ввел режим усиленного контроля. Российское ведомство выявило нарушения в продукции предприятий ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", ОАО "Барановичский молочный завод", ОАО "Кобринский маслосырзавод", ОАО "Пружанский молочный комбинат", ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", ОАО "Молодечненский молочной комбинат", КПУП "Мозырские молочные продукты", а также ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат". Запрошенная Россельхознадзором мера обусловлена серьезными рисками для потребителей продукции этих производств. Наличие в сельхозпродукции ветеринарных препаратов может выработать у человека невосприимчивость к антибиотикам, а также вызвать аллергические реакции.

Ранее замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии - директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин сообщал, что рабочая встреча представителей аграрных ведомств Белоруссии и России пройдет 15 мая в Москве. По его словам, на встрече будет обсуждаться целый ряд вопросов, в том числе и результаты инспекции Россельхознадзора. Он также сообщил, что за время работы в Белоруссии (со 2 мая по 12 мая - прим. ТАСС) представители российского ведомства посетили 13 предприятий по переработке молока, мяса и рыбы.

Две группы специалистов Россельхознадзора в мае инспектировали перерабатывающие предприятия по всем областям республики. В связи с ограничением поставок белорусской продукции в Россию с 5 по 13 апреля на белорусских предприятиях работали первые пять групп инспекторов ведомства. Были проведены инспекции 17 перерабатывающих предприятий страны, в том числе пяти молочных, восьми мясных, двух рыбных, а также двух птицефабрик и трех молочно-товарных ферм. По итогам проверки Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий в Россию.

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