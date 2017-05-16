Народный банк Китая укрепил курс юаня до трехнедельного максимума в 6,8790 за доллар

ПЕКИН, 16 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Народный банк Китая (Центробанк) сегодня повысил курс жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 62 базисных пункта до отметки 6,8790 юаня за доллар, что является максимальным уровнем за последние три недели.

Рост амплитуды колебаний стоимости юаня по отношению к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса этих валют. В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за 8,5 года. Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.