СМИ: Вьетнам отложил пуск в эксплуатацию одного из крупнейших в регионе НПЗ

ХАНОЙ, 16 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вьетнам перенес на более поздний срок пуск в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Нгишон", который станет одним из крупнейших нефтехимических комплексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила газета "Туойче" со ссылкой на канцелярию правительства страны.

Комплекс должен был быть введен в коммерческую эксплуатацию в третьем квартале текущего года. Однако из-за возникших технических проблем во время пробного пуска начало работы НПЗ откладывается на первую половину 2018 года, отмечает издание.

Вьетнамские власти отводят НПЗ "Нгишон", расположенному в центральной провинции Тханьхоа, стратегическую роль в удовлетворении стремительно растущих потребностей в нефтехимической продукции в период индустриализации страны. После вывода на проектную мощность НПЗ сможет перерабатывать не менее 200 тыс. баррелей нефти в день или порядка 10 млн тонн в год, производя до десяти видов наиболее востребованной продукции нефтехимии. Сейчас, являясь третьим по счету крупнейшим производителем и экспортером сырой нефти в Юго-Восточной Азии, Вьетнам вынужден импортировать готовые нефтепродукты.

НПЗ "Нгишон", на возведение которого было затрачено порядка $9 млрд, принадлежит одноименному четырехстороннему совместному предприятию. В его состав, помимо вьетнамской госкорпорации по нефти и газу PetroVietnam, получившей 25,1% акций, также вошли кувейтская компания Kuwait Petroleum International, японская Idemitsu Kosan Co., Ltd. с пакетами по 35,1% и еще одна японская компания - Mitsui Chemicals, обладающая 4,7%.