Собянин сообщил о возобновлении роста реальной зарплаты в Москве

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Собянин сообщил о возобновлении роста реальной зарплаты в МосквеЭкономика и бизнес 16 мая, 11:18
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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Рост реальной заработной платы возобновился в Москве после кризиса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы уже наблюдали в прошлом году рост реальной заработной платы, в этом году за первые месяцы мы видим, что прирост заработной платы в два раза выше, чем инфляция. Это говорит о том, что в Москве возобновился рост реальной заработной платы. Соответственно, он потянет за собой и рост доходов", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Согласно данным департамента экономической политики и развития столицы, опубликованным 10 мая 2017 года, в годовом исчислении темп роста инфляции в столице в марте замедлился до 5,3%. Инфляция по России, по данным Минэкономразвития, по состоянию на 15 мая 2017 года составляет 4%.