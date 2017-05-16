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Собянин сообщил о возобновлении роста реальной зарплаты в Москве

Экономика и бизнес
16 мая, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Мэр столицы также отметил, что возобновление роста зарплат в столице повлечет за собой и рост доходов

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Рост реальной заработной платы возобновился в Москве после кризиса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы уже наблюдали в прошлом году рост реальной заработной платы, в этом году за первые месяцы мы видим, что прирост заработной платы в два раза выше, чем инфляция. Это говорит о том, что в Москве возобновился рост реальной заработной платы. Соответственно, он потянет за собой и рост доходов", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Согласно данным департамента экономической политики и развития столицы, опубликованным 10 мая 2017 года, в годовом исчислении темп роста инфляции в столице в марте замедлился до 5,3%. Инфляция по России, по данным Минэкономразвития, по состоянию на 15 мая 2017 года составляет 4%.

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