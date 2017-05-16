Украина ввела санкции в отношении российских поставщиков угля антрацитовой марки

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в отношении ряда российских компаний, экспортирующих уголь антрацитовой марки. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства, опубликовав перечень компаний.
Согласно документу, санкции коснулись минимум двух компаний, занимающихся продажей антрацитов, - ООО "Русский антрацит" (Ростов-на-Дону) и "ТД Антрацит" (город Шахты Ростовской области). В отношении этих компаний на три года вводятся санкции в виде ограничения торговых операций на территории Украины, полного прекращения транзита ресурсов и перевозок по территории Украины, прекращения исполнения экономических и финансовых обязательства.
Ранее в апреле министерство энергетики и угольной промышленности Украины подало в правительство документы о запрете импорта угля из России. Как сообщил тогда глава ведомства Игорь Насалик, на данный момент Украина рассчитывает заключить контракт на поставку угля антрацитовой группы из США.
Ранее во вторник Порошенко утвердил расширенный список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. На этот раз санкционный список физлиц состоит из 1228 человек, юридических - из 468. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Также под санкции Киева попали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru и Яндекс.