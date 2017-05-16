Клименко: российские соцсети не понесут экономические потери от санкций на Украине

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Санкции Украины в отношении российских социальных сетей не будут иметь для них серьезных финансовых последствий. Такое мнение высказал советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью телеканалу RT.

"Санкции никак не скажутся. Пожалуй, кроме "Яндекса". Не знаю, насколько его это коснется. Но, с точки зрения рекламных доходов, я уверен, что это, мягко говоря, даже не соответствует в процентном отношении. У нас в российском интернете общая масса украинцев - 12,5%. Я думаю, что от дохода - это не больше 3%", - пояснил он.

Клименко также выразил сомнение, что Украине не удастся полностью запретить российские соцсети, так как часть пользователей будет находить варианты для обхода блокировки, такие как VPN (виртуально-частные сети) или браузер Tor (обеспечивает анонимность в интернете).

"Очень интересно посмотреть, как Украина обеспечит запрет доступа. Останется часть пользователей, которая научится пользоваться VPN, Tor. Социальные сети типа "ВКонтакте" - это то, что люди очень ценят", - добавил советник президента.

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, Яндекс и их сервисов.

Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".