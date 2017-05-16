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Фестиваль исламских кухонь пройдет в рамках KazanSummit 2017

Экономика и бизнес
16 мая, 12:51 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 16, мая. /ТАСС

Мероприятие пройдет в последние дни саммита - 20-21 мая

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КАЗАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Фестиваль кухонь "Россия - Исламский мир" пройдет в ходе международного экономического форума KazanSummit 2017, сообщила журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Будет представлено шесть кухонь: татарская, узбекская, турецкая, восточная, арабская и кухни городов мира. Готовить блюда по стандартам "халяль" будут татарстанские рестораторы, у которых есть соответствующие сертификаты", - отметила она.

Фестиваль пройдет в последние дни саммита, 20-21, мая неподалеку от места его проведения - в Центральном парке им. Горького. На фестивале также будут проводиться мастер-классы по завязыванию платков, росписи мехенди (узоры на теле с помощью хны), а также будет представлена возможность сфотографироваться в исламских нарядах.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционно центральной темой саммита станет экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие.

В рамках саммита впервые пройдет Russia Halal Expo - крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка для "халяль" индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги. Международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit 2017 состоится 18-20 мая. ТАСС является генеральным информационным партнером саммита.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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