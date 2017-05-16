Калужский завод Volvo вернул на работу 280 рабочих, сокращенных из-за кризиса

КАЛУГА, 16 мая. /ТАСС/. Калужский завод по производству грузовиков Volvo вновь принял на работу 280 работников, ранее сокращенных из-за кризиса и вынужденного простоя. Об этом на рабочей встрече с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым сообщил директор завода, вице-президент Volvo Group Trucks Operations Абуаюб Абденассер.

"В связи с наращиванием производства на заводе создано более 280 новых рабочих мест. Туда вернулись рабочие, которые в свое время были уволены в период кризиса", - сказал Абденассер.

Также во время рабочей встречи с главой области, которая прошла в цехах предприятия, директор калужского завода Volvo сообщил губернатору, что с июня нынешнего года компания начнет наращивать производство грузовых автомобилей Volvo. В день будут выпускаться 24 грузовика (в настоящий момент выпускается 18 машин - прим. ТАСС), также есть планы по возобновлению производства грузовиков Renault, которое было остановлено из-за падения спроса.

Ранее Артамонов сообщил, что наращивание производства на предприятии началось еще в прошлом году и по итогам 2016 года завод Volvo нарастил выпуск продукции в 4,5 раза. На 2017 год Артамонов прогнозировал удвоение объемов.

Преодоление кризиса

Приостановка производства грузовиков в Калуге, которые поставлялись на российский рынок и рынки стран СНГ, была введена Volvo с 11 февраля 2015 года, штат завода был сокращен на 30%. Постепенное наращивание производства велось с октября 2015 года.

Как сообщал в январе 2016 года руководитель группы Volvo в России Питер Андерссон, компания продолжает набирать заказы для калужского завода. Также после временного простоя в 2015 году Volvo увеличила локализацию производства и начала выпуск в регионе автоматических трансмиссий для грузовиков.

Предприятие по производству грузовых автомобилей Volvo и Renault, а также завод Volvo Group Cab Factory по производству кабин работают в индустриальном парке "Калуга-Юг". Заводы грузовиков Volvo Trucks и Renault Trucks были запущены в Калуге в 2009 году.

В ноябре 2014 года Volvo Group открыла в Калуге завод по выпуску кабин для грузовиков стоимостью €90 млн. В последние годы Volvo начала на своем заводе в Калужской области производство автоматизированных трансмиссий для грузовиков.