На Украине потребовали отменить приватизацию "Укртелекома" Ахметова

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) подал иск в суд на компанию "ЕСУ" Рината Ахметова, которая является основным акционером крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи "Укртелеком", в связи с невыполнением условий приватизации.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГИ.

"Основанием для обращения с соответствующим исковым заявлением стало невыполнение условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО "Укртелеком", заключенным между Фондом государственного имущества и ООО "ЕСУ", и Концепцией послеприватизационного развития "Укртелеком", которая является неотъемлемой частью договора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что истец также требует возмещения пени на сумму 2,17 млрд гривен (почти $83 млн).

Ранее в Фонде госимущества заявили, что после ряда проверок были выявлены факты нарушения условий приватизации "Укртелекома" со стороны компании Ахметова. В связи с этим юридический департамент ФГИ начал подготовку документов для отмены приватизации коммуникационной компании.

В начале 2011 года Фонд госимущества Украины продал "Укртелеком" за 10,575 млрд гривен ($1,32 млрд на момент сделки) компании "ЕСУ" - украинской "дочке" австрийской EPIC, которая, в свою очередь, принадлежала пяти гражданам Австрии. ФГИ выдвинул условия таким образом, что в торгах не смогли принять участие крупные иностранные компании Deutsche Telekom, FransTelecom, Nortelecom, "Связьинвест" и VimpelCom.

В июне 2013 года холдинг СКМ бизнесмена Ахметова и австрийская группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA Тelecominvest Limited (Кипр), которой принадлежат 100% "ЕСУ", в свою очередь владеющей 92,79% акций "Укртелекома" - крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.