Медведев ознакомился с образцами продукции, выпускаемой ЗАО "Невский завод"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев перед заседанием правительственной комиссии по импортозамещению, которое он проведет в Санкт-Петербурге, посетил одно из ведущих энергомашиностроительных предприятий страны - ЗАО "Невский завод".

С 2007 года это старейшее промышленное предприятие Петербурга входит в российский энергомашиностроительный холдинг "РЭП Холдинг".

Глава правительства ознакомился с образцами продукции, выпускаемой на заводе, побывал на различных участках производства и посмотрел работу ряда испытательных стендов.

В частности, Медведеву показали стенд для испытаний газовых турбин "Ладога".

Газоперекачивающий агрегат (ГПА) "Ладога-32" сейчас является основным продуктом "Невского завода". Он выпускается по лицензии "General Electric Oil&Gas".

На сегодняшний день, как рассказали представители завода Медведеву, производство лицензионной турбины локализовано практически на 100% на "Невском заводе". Это единственный ГПА мощностью 32 МВт, производимый в России. Его КПД составляет 36%, и этот агрегат отличается образцовыми экологическими характеристиками.

Президент "РЭП Холдинга" Тагир Нигматуллин сообщил, что эти турбины планируется поставлять для проекта "Северный поток-2", они уже используется на газопроводе Бованенково-Ухта и в рамках проекта "Сахалин".

В настоящее время ЗАО "Невский завод" представляет собой отраслевой центр развития отечественных технологий по производству стационарных газовых турбин мирового уровня. Это современный производственный комплекс, оснащенный новейшим технологическим оборудованием ведущих производителей.

Продукция "Невского завода", по словам работников предприятия, способна конкурировать, как на российском, так и на мировом рынке энергетического машиностроения.

Медведев в беседе с работниками предприятия поделился своими впечатлениями от осмотра завода, который за относительно короткий срок был серьезно переоборудован и сейчас является "хорошим примером современного производства, настроенного на импортозамещение".

"Я на предприятиях Невского района еще в 1980-е годы бывал на практике, так что я помню - как здесь чего было. У вас не был, но все было такое... другое, скажем по-честному. Это производит впечатление", - рассказал премьер.

Также глава кабмина поинтересовался у рабочих, вовремя ли им платится зарплата. Те ответили, что проблем с этим нет. "Зарплата по питерским меркам конкурентная, нормальная?" - спросил Медведев и тоже получил утвердительный ответ.

Ответив на вопросы рабочих, Медведев сфотографировался с ними, после чего направился на заседание комиссии по импортозамещению.