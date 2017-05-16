Кубанский "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева попал в санкционный список Украины

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое устанавливает санкции против кубанской компании "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Ограничение торговых операций на территории Украины; полное прекращение транзита ресурсов и перевозок территорией Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств. Срок применения - три года", - говорится в документе.

"Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева был основан в 1993 году отцом нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Выручка предприятия по РСБУ в 2015 году достигла 38,7 млрд рублей (на 46% больше, чем в 2014 году), чистая прибыль - 6,6 млрд рублей (плюс 60%).

Ранее Порошенко подписал расширенный список санкций состоящий из 1228 физических лиц и 468 юридических, в отношении которых введены санкции, а также продлены ранее введенные. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, судьи Конституционного суда, российские журналисты, телеканалы. Введены санкции также против российских компаний "1С", ABBYY и их дочерних предприятий на Украине, запрещены российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru и "Яндекс".

Аналогичные ограничительные меры введены против крымского винодельческого предприятия "Массандра", завода шампанских вин "Новый свет", винодельческого предприятия "Таврида", агрокомбината "Виноградное", Первомайского винодельческого завода, которые расположены в Крыму.