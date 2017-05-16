"НТВ Плюс" и РБК заявили, что санкции Киева не повлияют на работу телеканалов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Украинские санкции против российских телеканалов незначительно скажутся на работе "НТВ Плюс" и РБК. Об этом ТАСС сообщили представители телеканалов.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении санкций против телеканалов РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", а также компаний, специализирующихся на разработке антивирусного программного обеспечения - "Лаборатория Касперского" и DrWeb. Интернет-провайдерам приказано заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

"Для бизнеса "НТВ Плюс" запрет существенного значения не имеет и на финансовых результатах не скажется", - сообщил ТАСС генеральный директор "НТВ Плюс" Михаил Демин. Он также назвал "печальным фактом" последовательный запрет Украины не только на распространение русскоязычного контента, но и на соцсети.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев, санкции не отразятся на деятельности группы компаний, "потому что РБК не ведет бизнес на территории Украины". "Нам приятно видеть себя в одном ряду с ведущими IT и медиахолдингами, такими как Mail.ru Group и Яндекс, пусть и по не очень позитивному поводу. На наш взгляд, это лишний раз подчеркивает значение и масштаб РБК и его влияние на международную информационную повестку", - отметил он.

На телеканале "Звезда" от комментариев отказались. В пресс-службе "ТВ Центр" от комментариев воздержались.