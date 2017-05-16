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Российский несырьевой неэнергетический экспорт в I квартале вырос на 19%

Экономика и бизнес
16 мая, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Экспорт металлопродукции увеличился на $2,68 млрд, продовольствия - на $610 млн. Экспорт продукции машиностроения и непищевой сельхозпродукции незначительно снизился

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский несырьевой неэнергетический экспорт в январе - марте 2017 года вырос на 19% (на $4,3 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $27,05 млрд, сообщили ТАСС в Российском экспортном центре (РЭЦ).

Согласно подсчетам РЭЦ, экспорт металлопродукции увеличился на $2,68 млрд, продовольствия - на $610 млн, лесобумажных товаров - на $290 млн, драгоценных металлов и камней - на $260 млн, химических товаров - на $240 млн, разных промышленных товаров - на $160 млн. При этом экспорт продукции машиностроения и непищевой сельхозпродукции незначительно снизился.

Существенное снижение отмечено в экспорте калийных удобрений (на $303 млн), аммиака (на $112 млн), никеля (на $84 млн), радиолокационной аппаратуры (на $83 млн), промышленных изделий из драгметаллов (на $59 млн), конструкций из черных металлов (на $57 млн) и спецавтотранспорта (на $49 млн).

По данным экспертов, экспорт в Казахстан возрос на $648 млн, Китай - на $464 млн, Белоруссию - на $393 млн, Турцию - на $366 млн, Финляндию - на $318 млн, Германию - на $314 млн, США - на $302 млн.

Экспорт в страны СНГ увеличился на $1,4 млрд, в Восточную Азию - на $970 млн, Западную Европу - на $640 млн, Восточную Европу - на $540 млн, Северную Америку - на $410 млн, Южную Азию - на $380 млн.

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