ЦБ: переход к профициту ликвидности не оказал заметного влияния на денежный рынок

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Переход к структурному профициту ликвидности банковского сектора в начале 2017 года не оказал существенного влияния на ситуацию на денежном рынке, отмечается в информационно-аналитических материалах Банка России.
Регулятор также сообщает, что сохранял контроль над краткосрочными ставками денежного рынка, и на протяжении последних месяцев они был близки к ключевой ставке ЦБ РФ.
Ранее Банк России сообщал, что к концу текущего года профицит ликвидности составит от 0,6 трлн до 1,2 трлн руб.
В ситуации профицита ликвидности банки не испытывают потребности в привлечении средств у ЦБ и могут снижать ставки по депозитам, а затем смягчать ценовые и неценовые условия кредитования при неизменной ключевой ставке.