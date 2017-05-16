ЦБ: переход к профициту ликвидности не оказал заметного влияния на денежный рынок

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Переход к структурному профициту ликвидности банковского сектора в начале 2017 года не оказал существенного влияния на ситуацию на денежном рынке, отмечается в информационно-аналитических материалах Банка России.

Регулятор также сообщает, что сохранял контроль над краткосрочными ставками денежного рынка, и на протяжении последних месяцев они был близки к ключевой ставке ЦБ РФ.

Ранее Банк России сообщал, что к концу текущего года профицит ликвидности составит от 0,6 трлн до 1,2 трлн руб.

В ситуации профицита ликвидности банки не испытывают потребности в привлечении средств у ЦБ и могут снижать ставки по депозитам, а затем смягчать ценовые и неценовые условия кредитования при неизменной ключевой ставке.